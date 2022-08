Ukrajina chce evakuovať ľudí aj z ďalších južných a východných oblastí

Kyjev 26. augusta (TASR) - Ukrajina plánuje rozšíriť počet oblastí na frontovej línii, v ktorých bude povinná evakuácia civilistov. Rusko by totiž tieto oblasti mohlo obsadiť a obyvatelia by v zime mohli čeliť problémom s vykurovaním. Povedala to v piatok ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková, píše agentúra Reuters.



Ukrajinská vláda začala ešte v júli ohlasovať povinné evakuácie ľudí z Doneckej oblasti na východe krajiny, ktoré následne v auguste aj začala realizovať, pripomína Reuters. Agentúra dodáva, že ukrajinské mestá i oblasti na východe krajiny sú vystavené neustálemu ostreľovaniu zo strany Ruska a proruských síl.



"Ľudia budú trpieť, ak tam ostanú, obzvlášť deti," povedala Vereščuková v prejave v ukrajinskej televízii.



Uviedla, že prioritou bude evakuácia žien, detí a starých ľudí z niektorých častí Charkovskej oblasti na východe a tiež častí Záporožskej a Mykolajivskej oblasti na juhu Ukrajiny.



"Nehovorím o celých oblastiach, ale niektoré ich časti si vyžadujú povinné evakuácie a my sa na ne pripravujeme," povedala ukrajinská vicepremiérka. Občanov vyzvala, aby voči evakuáciám nekládli odpor, a dodala, že im hrozí aj ruská okupácia.



"Veľmi dobre viem, čo môže nepriateľ spraviť, aby prinútil ľudí k spolupráci. Preto tak často ľudí vyzývam, aby sa evakuovali a nespoliehali sa na súcit nepriateľa a na to, že bude dodržiavať medzinárodné humanitárne právo. To sa nestane," povedala.



Rusko popiera, že by v rámci svojej invázie na Ukrajinu, ktorú označuje za "špeciálnu vojenskú operáciu", útočilo zámerne na civilistov.