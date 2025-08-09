< sekcia Zahraničie
Ukrajina rozširuje evakuácie dedín v Doneckej oblasti
Ruská armáda získava pozície na východe Ukrajiny už viac ako rok a v júli zrýchlila svoj postup štvrtý mesiac po sebe, pripomína AFP.
Autor TASR
Kyjev 8. augusta (TASR) - Ukrajina v piatok uviedla, že evakuuje rodiny s deťmi z ďalších 19 dedín v Doneckej oblasti na východe krajiny, kde postupujú ruské jednotky. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Dediny, v ktorých žijú stovky ľudí, sa nachádzajú približne 30 kilometrov od frontovej línie. „V týchto osadách sa momentálne nachádza celkovo približne 109 detí,“ uviedol v príspevku na Telegrame gubernátor Doneckej oblasti Vadym Filaškin.
„Ešte raz zdôrazňujem: zostať v Doneckej oblasti je mimoriadne nebezpečné. Evakuujte sa, kým ešte môžete,“ dodal.
Ruská armáda získava pozície na východe Ukrajiny už viac ako rok a v júli zrýchlila svoj postup štvrtý mesiac po sebe, pripomína AFP.
S výnimkou prvých mesiacov ruskej invázie, ktorú Moskva začala vo februári 2022, zaznamenalo Rusko väčší pokrok než minulý mesiac iba vlani v novembri. Vyplýva to z analýzy údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), ktorú spravila AFP.
Americký prezident Donald Trump, ktorý sa usiluje o ukončenie takmer tri a pol roka trvajúcej vojny, by sa mal podľa Kremľa stretnúť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na summite už na budúci týždeň.
