Ukrajina, Rumunsko a Moldavsko sa dohodli na posilnení vzťahov

Bukurešť 13. apríla (TASR) - Rumunsko, Ukrajina a Moldavsko ako susediace krajiny podpísali vo štvrtok v rumunskej metropole Bukurešť dohody o spolupráci. Urobili to po trojstrannom stretnutí o posilňovaní bezpečnosti vo svojom regióne Čierneho mora ohrozovanom agresiou Ruska. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Dvojdňová Čiernomorská bezpečnostná konferencia v Bukurešti za účasti ministrov zahraničných vecí a obrany a vládnych predstaviteľov troch krajín a ich partnerov riešila dopady ruskej vojny na Ukrajine na celý región.



Bogdan Aurescu, minister zahraničných vecí Rumunska, označil Rusko "za najpriamejšiu a najvážnejšiu hrozbu" pre región Čierneho mora a pre západnú vojenskú alianciu. Vyhlásil, že vojnou trápená Ukrajina a ohrozované Moldavsko sú "základom pre našu budúcu európsku bezpečnosť".



"Namiesto mieru a stability sa stal región Čierneho mora prvoradým terčom ruskej agresie," povedal Aurescu.



Po podpise dohôd o posilnení politickej, ekonomickej a bezpečnostnej spolupráce medzi troma krajinami, Aurescu uviedol, že "to odráža fakt, že máme podobné vízie".



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba sa stretnutiu v Bukurešti prihovoril cez videolink. Vojnu nazval "krvácajúcou ranou uprostred Európy". Preto sa treba snažiť vybudovať bezpečnostnú sieť v tomto regióne "ohrozený maniakom behajúcim po slobode".



"Je čas premeniť Čierne more na to, čím sa stalo Baltské more - na more Severoatlantickej aliancie," povedal Kuleba. Vyzval aj na "rázny krok vpred" na ceste samotnej Ukrajiny do NATO. Západní predstavitelia sú však opatrní a tento krok ešte nesľúbili.



Moldavský minister zahraničných vecí Nicu Popescu povedal, že Moldavsko je stále terčom "hybridných pokusov destabilizovať našu krajinu" a že dopad ruskej vojny "cíti každý občan" Moldavska, nečlena NATO. Moldavsko získalo štatút kandidátskej krajiny EÚ vlani v júni spolu s Ukrajinou.