Ukrajina: Rusi majú pri Bachmute viac vojakov aj zbraní

Kyjev 25. januára (TASR) - Ruské jednotky majú vojenskú prevahu v bojoch o mesto Bachmut v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Vyplynulo to zo stredajšieho vyhlásenia námestníčky ukrajinského ministra obrany Hanny Maľarovej, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Nepriateľ stupňuje tlak v sektoroch Bachmutu a Vuhledaru. Oproti ich prevahe v počte vojakov i zbraní máme my výhodu v podobe profesionálneho velenia a odvahy vojakov," uviedla vo vyhlásení Maľarová.



"Nepriateľ posiela do bojov významné ľudské zdroje, zbrane a techniku v snahe prelomiť našu obranu," pokračovala Maľarová s tým, že Rusi majú veľké straty, ale aj tak sa nevzdávajú.



Ukrajinská armáda predtým priznala, že sa stiahla zo Soledaru v Doneckej oblasti. O dobytí tohto mesta Rusi hovorili už pred dvoma týždňami.