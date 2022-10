Ukrajina: Rusi vypálili cez 75 rakiet, ničia energetické zariadenia

Kyjev 10. októbra (TASR) - Najmenej 75 rakiet vypálili v pondelok ráno na Ukrajinu ruské sily, ktoré zasiahli metropolu Kyjev aj mnohé ďalšie mestá na západe a juhu krajiny. V príspevku na sociálnych sieťach to uviedol vrchný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj s tým, že 41 z ruských rakiet bolo zostrelených protivzdušnou obranou. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa slov ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sa ruské útoky zameriavajú na energetické zariadenia a na obyvateľstvo a ich cieľom je spôsobiť čo najväčšie škody. Pri ranných útokoch na ukrajinské mestá boli podľa neho použité okrem rakiet aj iránske samovražedné drony Šáhid.



Kyjevská polícia zatiaľ potvrdila päť mŕtvych a 12 zranených. "Nepriateľ spustil masívne útoky na Kyjev. Väčšina útokov zasiahla centrum hlavného mesta. V tomto okamihu je hlásených 12 zranených. Päť ľudí zomrelo," uviedla polícia vo vyhlásení na Facebooku. Poradca ukrajinského ministra vnútra Rostyslav Smirnov predtým uviedol, že útok na Ševčenkov mestský obvod v Kyjeve si vyžiadal osem obetí na životoch a 24 ranených. Poradca ukrajinského rezortu vnútra Anton Heraščenko v tvíte zverejnil fotografiu zničeného detského ihriska v Kyjeve.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba na sociálnej sieti Twitter v súvislosti s pondelkovými útokmi označil šéfa Kremľa Putina za "teroristu".



"Putinovou jedinou taktikou je teror voči mierumilovným ukrajinským mestám, avšak Ukrajinu nezlomí," vyhlásil Kuleba. Dodal, že aktuálne útoky sú odpoveďou pre všetkých, čo by chceli s Putinom hovoriť o mieri.



Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov zdôraznil, že "rakety teroristov nikdy nezničia našu odvahu, a to ani vtedy, ak zasiahnu srdce nášho hlavného mesta". Dodal, že rovnako najnovšie útoky Moskvy "neotrasú ani odhodlaním našich spojencov". "Jediná vec, ktorú nenávratne zničia, je budúcnosť Ruska," z ktorého sa stáva "celosvetovo opovrhovaný nebezpečný teroristický štát," uviedol Reznikov.



Predstavitelia Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny hlásia po útokoch rozsiahle výpadky prúdu a v niektorých častiach aj problémy s dodávkami vody.



K útokom došlo aj v Dnepropetrovskej, Ľvovskej, Mykolajivskej, Ternopiľskej, Záporožskej, Vinnickej, Ivanofrankivskej, Charkovskej, Žytomyrskej, Chmelnickej či Kirovohradskej oblasti.