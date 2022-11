Ukrajina: Rusi zasiahli obytnú štvrť v Dnipre

Kyjev 26. novembra (TASR) - Najmenej šesť ľudí utrpelo v sobotu zranenia, keď ruská raketa zasiahla obytnú štvrť v ukrajinskom meste Dnipro. Oznámil to gubernátor ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti Valentyn Rezničenko, ktorého vyjadrenie citoval denník The Guardian.



Podľa gubernátora dopad rakety vystrelenej nepriateľom, ku ktorému došlo v sobotu okolo poludnia, čiastočne zničil sedem súkromných rodinných domov a spôsobil požiar. Jednu zranenú ženu museli v kritickom stave previezť do nemocnice.



Primátor Dnipra, ktoré je štvrtým najväčším mestom Ukrajiny a metropolou Dnepropetrovskej oblasti, Borys Filatov ubezpečil, že pri ruskom útoku nebola poškodená žiadna mestská infraštruktúra ani komunikačné zariadenia. Varoval však pred výpadkami elektrického prúdu v dôsledku automatického vypnutia viacerých transformačných staníc.