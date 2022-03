Ruská armáda úplne zničila letisko v meste Vinnycia, tvrdí Zelenskyj

Kyjev 6. marca (TASR) - Ruské rakety úplne zničili letisko v meste Vinnycia na strednej Ukrajine, uviedol v nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Práve som bol informovaný o raketovom útoku na Vinnyciu. Osem rakiet... Letisko bolo úplne zničené," povedal Zelenskyj.



Ukrajinský prezident v novom videopríhovore opäť vyzval Severoatlantickú alianciu (NATO), aby nad Ukrajinou vyhlásila bezletovú zónu, píše stanica Sky News.



"Zabezpečte humanitárnu bezletovú zónu," povedal. "Toto je vaša humanitárna povinnosť - chrániť nás, chrániť ľudí," dodal ukrajinský prezident.



"Dokážete to spraviť. Ak to nespravíte, ak nám neposkytnete aspoň (bojové) lietadlá, aby sme sa mohli brániť, tak môžeme dospieť k jedinému možnému záveru - že chcete, aby nás pomaly zabili," povedal Zelenskyj.



Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu vyhlásil, že "akákoľvek krajina, ktorá vyhlási bezletovú zónu nad Ukrajinou, sa priamo zapojí do ozbrojeného konfliktu s Ruskom".



NATO v piatok odmietlo výzvy ukrajinských činiteľov na zriadenie bezletovej zóny nad Ukrajinou. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg uviedol, že jeho Aliancia nebude zasahovať do tohto konfliktu z obavy z priamych zrážok s Moskvou, ktoré by mohli prerásť do širšieho konfliktu.