Ukrajina: Ruské dronové a raketové útoky v decembri mierne klesli
Autor TASR
Kyjev 1. januára (TASR) - Ruské dronové a raketové útoky na ciele naprieč Ukrajinou v decembri mierne klesli, a to napriek tomu, že pri zásahoch energetickej infraštruktúry v záverečnom mesiaci uplynulého roka boli prerušené dodávky elektriny pre státisíce Ukrajincov. Vyplýva to z údajov zverejnených ukrajinským letectvom, ktoré vo štvrtok zanalyzovala agentúra AFP, informuje TASR.
Rusko na Ukrajinu v decembri vypustilo najmenej 5134 dronov. Ide o šesť percent menej ako v novembri. Počet vystrelených rakiet zo strany Ruska tiež klesol o 18 percent.
Ukrajina sa v roku 2025 podľa AFP dostala pod silný tlak Ruska, ktoré bombardovalo ciele naprieč krajinou každú noc od 10. mája, keď skončilo prímerie vyhlásené Moskvou pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe.