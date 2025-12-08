< sekcia Zahraničie
Ruské dronové útoky si vyžiadali najmenej sedem zranených
Pohraničná Sumská oblasť čelí takmer každodennému ostreľovaniu a útokom dronov od februára 2022, keď Moskva začala vojnu na Ukrajine.
Autor TASR
Kyjev 8. decembra (TASR) - Najmenej sedem ľudí utrpelo zranenia pri ruskom dronovom útoku, ktorý zasiahol obytnú budovu v meste Ochtyrka na severovýchode Ukrajiny v Sumskej oblasti, uviedol gubernátor Oleh Hryhorov v pondelok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Tamojší gubernátor v príspevku na platforme Telegram uviedol, že záchranári previezli zranených do nemocnice a dvaja z nich boli hospitalizovaní. Lekári zvyšné osoby ošetrili a prepustili do domáceho liečenia.
Viacpodlažná budova zaznamenala rozsiahle škody, povedal Hryhorov. Podľa jeho slov sa niektorým obyvateľom podarilo dostať do suterénu po varovaní pred leteckým útokom, ostatných z vyšších poschodí zachránili záchranné zložky.
Agentúra Reuters nemohla túto správu nezávisle overiť a Moskva sa k útoku bezprostredne nevyjadrila. Obe strany konfliktu popierajú útoky na civilistov napriek tomu, že vo vojne už zahynuli tisíce ľudí - poväčšine Ukrajincov.
