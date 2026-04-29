< sekcia Zahraničie
Ukrajina: Ruské dronové útoky si vyžiadali jednu obeť
Rusko od začiatku invázie vo februári 2022 pravidelne bombarduje Ukrajinu, najmä kľúčové objekty jej infraštruktúry
Autor TASR
Kyjev 29. apríla (TASR) - Pri útoku ruského dronu zahynula v pohraničnej Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny jedna žena, oznámili v stredu miestni vojenskí predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Útoky, ktoré „boli zacielené na obytné budovy“, spôsobili rozsiahle požiare a „60-ročná obyvateľka jednej z nich zomrela v dôsledku otravy oxidom uhoľnatým“, uviedol na platforme Telegram veliteľ tamojšej vojenskej správy Oleg Grygorov. Dodal, že úrady evakuovali obyvateľov budovy a dvom z nich bola poskytnutá lekárska pomoc.
Rusko od začiatku invázie vo februári 2022 pravidelne bombarduje Ukrajinu, najmä kľúčové objekty jej infraštruktúry. Kyjev v reakcii na to útočí na ciele v Rusku, no trvá na tom, že sa zameriava na vojenské objekty a energetické zariadenia, aby obmedzil schopnosť Moskvy financovať jej vojnové úsilie. Mierové rokovania o ukončení ruskej agresie sprostredkované USA sa pozastavili - Washington aktuálne sústreďuje svoju pozornosť najmä na vojnu v Iráne.
