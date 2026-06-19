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Ukrajina: Ruské drony zasiahli v Čiernom mori dve civilné lode
Jedna loď sa plavila pod panamskou vlajkou a druhá pod vlajkou Svätého Krištofa a Nevisu, informoval Kuleba na platforme Telegram.
Autor TASR
Kyjev 19. júna (TASR) - Ruské dronové útoky zasiahli vo štvrtok neskoro večer v Čiernom mori dve civilné lode. O život prišiel jeden človek a zranenia utrpelo ďalších päť osôb, uviedol v piatok podpredseda ukrajinskej vlády Oleksij Kuleba. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Jedna loď sa plavila pod panamskou vlajkou a druhá pod vlajkou Svätého Krištofa a Nevisu, informoval Kuleba na platforme Telegram. Incident označil za terorizmus cielený na námornú bezpečnosť, pričom prevádzka v prístavoch v Odeskej oblasti bola následne obnovená. „Toto je ďalší dôkaz toho, že Rusko vedie vojnu proti slobodnej plavbe, medzinárodnému obchodu a globálnej potravinovej bezpečnosti,“ vyhlásil.
Obeťou je člen posádky lode plaviacej sa pod panamskou vlajkou, upresnil portál Ukrajinska Pravda. Zranenia podľa Kulebu utrpeli aj dvaja námorníci a stav jedného z nich je kritický. Na palube ďalšieho plavidla s ľahšími poraneniami vyviazli traja námorníci.
Šéf vojenskej správy Odeskej oblasti Oleh Kiper podľa portálu potvrdil, že obe lode už pokračujú v plavbe a prístavná infraštruktúra funguje s ohľadom na bezpečnostnú situáciu.
Ruské útoky na Ukrajinu medzičasom pokračovali aj v piatok ráno a dopoludnia, pričom v stredovýchodnom meste Pavlohrad zahynulo osemročné dievča, uviedol guvernér Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Ganža.
Rusko sa počas svojej invázie zameriava na lode smerujúce na Ukrajinu, čo Kyjev označuje za „teroristické“ útoky s cieľom zničiť ekonomiku krajiny, píše AFP. Moskva varovala, že každá loď plaviaca sa do ukrajinských prístavov môže byť považovaná za plavidlo prepravujúce vojenský náklad.
Jedna loď sa plavila pod panamskou vlajkou a druhá pod vlajkou Svätého Krištofa a Nevisu, informoval Kuleba na platforme Telegram. Incident označil za terorizmus cielený na námornú bezpečnosť, pričom prevádzka v prístavoch v Odeskej oblasti bola následne obnovená. „Toto je ďalší dôkaz toho, že Rusko vedie vojnu proti slobodnej plavbe, medzinárodnému obchodu a globálnej potravinovej bezpečnosti,“ vyhlásil.
Obeťou je člen posádky lode plaviacej sa pod panamskou vlajkou, upresnil portál Ukrajinska Pravda. Zranenia podľa Kulebu utrpeli aj dvaja námorníci a stav jedného z nich je kritický. Na palube ďalšieho plavidla s ľahšími poraneniami vyviazli traja námorníci.
Šéf vojenskej správy Odeskej oblasti Oleh Kiper podľa portálu potvrdil, že obe lode už pokračujú v plavbe a prístavná infraštruktúra funguje s ohľadom na bezpečnostnú situáciu.
Ruské útoky na Ukrajinu medzičasom pokračovali aj v piatok ráno a dopoludnia, pričom v stredovýchodnom meste Pavlohrad zahynulo osemročné dievča, uviedol guvernér Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Ganža.
Rusko sa počas svojej invázie zameriava na lode smerujúce na Ukrajinu, čo Kyjev označuje za „teroristické“ útoky s cieľom zničiť ekonomiku krajiny, píše AFP. Moskva varovala, že každá loď plaviaca sa do ukrajinských prístavov môže byť považovaná za plavidlo prepravujúce vojenský náklad.