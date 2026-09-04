Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 4. september 2026Meniny má Rozália
< sekcia Zahraničie

Ukrajina: Ruské drony zasiahli závod Coca-Coly pri Kyjeve

.
Z poškodenej továrne na Coca-Colu stúpa dym po útoku ruského dronu na predmestí Kyjeva na Ukrajine vo štvrtok 3. septembra 2026. Foto: TASR/AP

Ukrajinský prezident vyhlásil, že úder na výrobňu Coca-Coly je jasným signálom Ruska pre USA.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 4. septembra (TASR) - Ruské drony vo štvrtok zasiahli a poškodili závod amerického výrobcu nápojov Coca-Cola neďaleko ukrajinskej metropoly Kyjev, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Označil to za jasný signál Ruska adresovaný Spojeným štátom. Coca-Cola dronový útok potvrdila s tým, že žiaden zamestnanec závodu neutrpel zranenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Zasiahnutý objekt sa nachádza pri meste Brovary východne od Kyjeva. Podľa ukrajinských médií ide o jeden z najväčších závodov Coca-Coly v Európe. Na mieste po útoku vypukol požiar.

Coca-Cola je taký nepriateľ, že ju (Rusi) zapálili svojimi Šáhidmi,“ povedal Zelenskyj vo videopríhovore s odkazom na rusko-iránske drony. Zábery Reuters zachytili nad závodom a okolitými poľami stúpajúci dym.

Potvrdzujeme, že náš výrobný závod v Brovaroch bol poškodený pri dronovom útoku 3. septembra. S potešením oznamujeme, že všetci naši zamestnanci sú v bezpečí a bez zranení,“ citovali ukrajinské médiá vyjadrenie americkej spoločnosti, ktorá spolupracuje s úradmi na vyhodnotení situácie.

Ukrajinský prezident vyhlásil, že úder na výrobňu Coca-Coly je jasným signálom Ruska pre USA. „Rusi si určite uvedomujú, že ide o americký závod,“ povedal. Moskva podľa neho používa svoje zbrane na terorizovanie civilistov na Ukrajine.
.

Neprehliadnite

STRIEBRO: Mintálová skončila v Paríži druhá v K1

Nová legislatíva na ochranu mäkkých cieľov má byť pripravená do mája

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc