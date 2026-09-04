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Ukrajina: Ruské drony zasiahli závod Coca-Coly pri Kyjeve
Ukrajinský prezident vyhlásil, že úder na výrobňu Coca-Coly je jasným signálom Ruska pre USA.
Autor TASR
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Kyjev 4. septembra (TASR) - Ruské drony vo štvrtok zasiahli a poškodili závod amerického výrobcu nápojov Coca-Cola neďaleko ukrajinskej metropoly Kyjev, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Označil to za jasný signál Ruska adresovaný Spojeným štátom. Coca-Cola dronový útok potvrdila s tým, že žiaden zamestnanec závodu neutrpel zranenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Zasiahnutý objekt sa nachádza pri meste Brovary východne od Kyjeva. Podľa ukrajinských médií ide o jeden z najväčších závodov Coca-Coly v Európe. Na mieste po útoku vypukol požiar.
„Coca-Cola je taký nepriateľ, že ju (Rusi) zapálili svojimi Šáhidmi,“ povedal Zelenskyj vo videopríhovore s odkazom na rusko-iránske drony. Zábery Reuters zachytili nad závodom a okolitými poľami stúpajúci dym.
„Potvrdzujeme, že náš výrobný závod v Brovaroch bol poškodený pri dronovom útoku 3. septembra. S potešením oznamujeme, že všetci naši zamestnanci sú v bezpečí a bez zranení,“ citovali ukrajinské médiá vyjadrenie americkej spoločnosti, ktorá spolupracuje s úradmi na vyhodnotení situácie.
Ukrajinský prezident vyhlásil, že úder na výrobňu Coca-Coly je jasným signálom Ruska pre USA. „Rusi si určite uvedomujú, že ide o americký závod,“ povedal. Moskva podľa neho používa svoje zbrane na terorizovanie civilistov na Ukrajine.
Zasiahnutý objekt sa nachádza pri meste Brovary východne od Kyjeva. Podľa ukrajinských médií ide o jeden z najväčších závodov Coca-Coly v Európe. Na mieste po útoku vypukol požiar.
„Coca-Cola je taký nepriateľ, že ju (Rusi) zapálili svojimi Šáhidmi,“ povedal Zelenskyj vo videopríhovore s odkazom na rusko-iránske drony. Zábery Reuters zachytili nad závodom a okolitými poľami stúpajúci dym.
„Potvrdzujeme, že náš výrobný závod v Brovaroch bol poškodený pri dronovom útoku 3. septembra. S potešením oznamujeme, že všetci naši zamestnanci sú v bezpečí a bez zranení,“ citovali ukrajinské médiá vyjadrenie americkej spoločnosti, ktorá spolupracuje s úradmi na vyhodnotení situácie.
Ukrajinský prezident vyhlásil, že úder na výrobňu Coca-Coly je jasným signálom Ruska pre USA. „Rusi si určite uvedomujú, že ide o americký závod,“ povedal. Moskva podľa neho používa svoje zbrane na terorizovanie civilistov na Ukrajine.