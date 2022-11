Ukrajina: Ruské ostreľovanie zabilo v piatok v Chersone 15 civilistov

Kyjev 25. novembra (TASR) - Ruské ostreľovanie mesta Cherson na juhu Ukrajiny usmrtilo v piatok 15 civilistov, uviedla starostka nedávno oslobodeného mesta Halyna Luhovová. TASR informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



"Dnes bolo zabitých 15 obyvateľov mesta Cherson a 35 ďalších utrpelo zranenia, vrátane jedného dieťaťa. Je to následok nepriateľského ostreľovania," napísala Luhovová na sociálnych sieťach. "Pri útokoch bolo poškodených niekoľko súkromných domov a výškových budov," dodala.



Ukrajinské úrady museli začať pre neustále ruské ostreľovanie evakuáciu pacientov z nemocníc. V piatok to uviedol gubernátor Chersonskej oblasti Jaroslav Januševyč. Dodal, že deti z miestnej nemocnice previezli do susednej Mykolajivskej oblasti.



Cherson bol prvým veľkým mestom, ktoré po februárovej invázii obsadili moskovské jednotky. Ukrajinská armáda pri úspešnej protiofenzíve opätovne obsadila Cherson 11. novembra, keď sa odtiaľ na rozkaz ruského ministerstva obrany stiahli okupačné vojská na druhý breh rieky Dneper.