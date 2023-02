Ukrajina: Ruské rakety prenikli nad územie Moldavska a Rumunska

Kyjev/Kišiňov 10. februára (TASR) - Dve ruské rakety prenikli v piatok do moldavského a rumunského vzdušného priestoru, potom vleteli nad Ukrajinu, oznámil vrchný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry Reuters.



Podľa Zalužného dve rakety Kalibr vypálené z Čierneho mora prenikli do moldavského vzdušného priestoru, následne preleteli vzdušným priestorom Rumunska, ktoré je členom NATO, a nakoniec sa dostali nad územie Ukrajiny.



Moldavsko správu potvrdilo a predvolalo si už ruského veľvyslanca. Tamojšie ministerstvo obrany uviedlo, že raketa prenikla do moldavského vzdušného priestoru v piatok dopoludnia o 10.18 h, a to nad obcou Mocra v regióne Podnestersko a neskôr nad obcou Cosauti v okrese Soroca, pričom smerovala k Ukrajine.



Ministerstvo obrany dodalo, že situáciu v regióne pozorne sleduje a ostro odsudzuje narušenie vzdušného priestoru Moldavska. V oznámení sa konkrétne nespomína, že raketa bola ruská.



Rumunsko podľa agentúry AFP uviedlo, že správa ukrajinských ozbrojených síl o prelete rakety nad rumunským územím zatiaľ "nebola potvrdená".



Internetové noviny Ukrajinska pravda citovali hovorcu vzdušných síl, ktorý uviedol, že Ukrajina dokáže zostreľovať takéto rakety, ale neurobilo to, lebo nechcela ohroziť civilistov v cudzích krajinách.



Podľa portálu britskej televízie Sky News sa podobná situácia stala už predtým. Tri ruské rakety odpálené vlani v októbri na Ukrajinu z lodí v Čiernom mori prenikli do vzdušného priestoru Moldavska. Tamojší vicepremiér Nicu Popescu vtedy oznámil, že si predvolali ruského veľvyslanca, aby poskytol vysvetlenie narušenia vzdušného priestoru.