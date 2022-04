Ukrajina: Ruské rakety zasiahli v noci dve mestá

Ľvov 2. apríla (TASR) - Ruské rakety zasiahli v sobotu na strednej Ukrajine dve mestá, pričom zničili ich infraštruktúru i obytné budovy. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne oficiálne zdroje.



"Poltava: Raketa zničila v noci jeden z hospodárskych objektov. Kremenčuk: Ráno mnoho útokov na mesto," napísal na internete šéf Poltavskej oblasti Dmytro Lunin.



Poltava je hlavným mestom administratívneho územného celku Poltavská oblasť, rozkladajúceho sa východne od ukrajinskej metropoly Kyjev, a Kremenčuk je zase jedným z najdôležitejších miest v tomto regióne.



O prípadných obetiach na životoch či zranených neboli bezprostredné informácie. Reuters pripomína, že Luninove údaje nemal zatiaľ nezávisle kde a ako overiť.



Rusko popiera, že by na Ukrajine vo vojne, ktorú šéf Kremľa Vladimir Putin začal 24. februára, útočilo na civilné obyvateľstvo. Moskva zároveň túto vojnu – vôbec najväčšiu ozbrojenú intervenciu voči niektorému z európskych štátov od skončenia druhej svetovej vojny – nazýva "špeciálnou vojensku operáciou".



Vo svojom najnovšom videoprejave v noci na sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Rusko opäť obvinil z ďalších vojnových zločinov. Uviedol napríklad aj to, že Moskva sa pokúša odvádzať do boja ako brancov i ľudí z Krymského polostrova – územia, ktoré Ruská federácia pred ôsmimi rokmi anektovala.