Pondelok 18. august 2025
Ukrajina: Ruské sily útočili na Charkov a Sumskú oblasť

Ukrajinskí vojaci z protivzdušnej obrany. Foto: TASR/AP

Charkov, ktorý leží na severovýchode Ukrajiny v blízkosti frontovej línie, je od začiatku vojny terčom pravidelných dronových a raketových útokov ruských síl.

Autor TASR
Charkov 18. augusta (TASR) — Ruské sily zaútočili v nedeľu večer zrejme balistickými raketami na Charkov, druhé najväčšie mesto Ukrajiny, kde zasiahli obytný dom, pričom zranenia utrpelo najmenej 11 ľudí vrátane 13-ročného dievčaťa. Na platforme Telegram to uviedol gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru Reuters.

Podľa Ukrajinskej štátnej služby pre mimoriadne situácie (DSNS) tlaková vlna rozbila okná v blízkych bytových domoch. Dodala, že niektorí obyvatelia museli byť evakuovaní.

Regionálne úrady v Sumskej oblasti uviedli, že pri ruskom útoku navádzanou leteckou bombou, ktorý poškodil aj niekoľko obytných domov a budovu vzdelávacej inštitúcie, bola zranená 57-ročná žena.

„Nepriateľ naďalej zámerne útočí na civilnú infraštruktúru v Sumskej oblasti – zákerne, v noci,“ napísal na Telegrame tamojší gubernátor Oleh Hryhorov.

Pre väčšinu územia Ukrajiny vrátane metropoly Kyjeva bola v noci na pondelok vydaná výstraha pred útokmi balistickými raketami.

Agentúra Reuters nedokázala nezávisle overiť, aké zbrane Rusko pri spomínaných útokoch použilo. Moskva sa k tomu bezprostredne nevyjadrila. Obe strany popierajú, že by útočili na civilistov.
