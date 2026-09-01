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Ukrajina: Ruské útoky na Kyjev si vyžiadali 8 obetí
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že počas nočných ruských úderov bolo osem ľudí zabitých a ďalších päť utrpelo zranenia vrátane dvoch detí.
Autor TASR
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Kyjev 1. septembra (TASR) - Rozsiahly ruský útok na Kyjev si v noci na utorok vyžiadal najmenej osem obetí, sedem z nich zahynulo pri údere na železničné depo, oznámili miestni predstavitelia. Úrady pôvodne informovali o štyroch mŕtvych, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že počas nočných ruských úderov bolo osem ľudí zabitých a ďalších päť utrpelo zranenia vrátane dvoch detí.
Generálny riaditeľ Ukrajinských železníc Oleksandr Pertsovskyj ozrejmil, že raketa zasiahla železničné depo a ďalšie zariadenia železnice v Kyjeve. „Útok si vyžiadal životy siedmich ľudí, šiesti z nich patrili k našim zamestnancom,“ povedal. Ďalší železničiar bol hospitalizovaný a jednu obeť hlásilo aj mesto Boryspil.
Podľa riaditeľa útok spôsobil „rozsiahle škody“, došlo napríklad k úplnému zničeniu jednej opravovne a na niektorých miestach vypukol požiar.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho sily vykonali „masívny útok“ prostredníctvom zbraní s dlhým dosahom a útočných dronov. Tvrdilo, že útok cielil na vojensko-priemyselné zariadenia a objekty súvisiace s palivami či energetikou v Kyjeve a jeho okolí. Rezort zároveň uvádza, že zasiahol aj infraštruktúru v južnej Odeskej oblasti a v prístavoch Odesy a Čornomorsku.
Ukrajinské deti sa v utorok po prázdninách vracajú do školy a kyjevská regionálna vojenská správa preto varovala, že sa nesmú konať žiadne veľké podujatia v oblastiach s vysokou mierou rizika.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že počas nočných ruských úderov bolo osem ľudí zabitých a ďalších päť utrpelo zranenia vrátane dvoch detí.
Generálny riaditeľ Ukrajinských železníc Oleksandr Pertsovskyj ozrejmil, že raketa zasiahla železničné depo a ďalšie zariadenia železnice v Kyjeve. „Útok si vyžiadal životy siedmich ľudí, šiesti z nich patrili k našim zamestnancom,“ povedal. Ďalší železničiar bol hospitalizovaný a jednu obeť hlásilo aj mesto Boryspil.
Podľa riaditeľa útok spôsobil „rozsiahle škody“, došlo napríklad k úplnému zničeniu jednej opravovne a na niektorých miestach vypukol požiar.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho sily vykonali „masívny útok“ prostredníctvom zbraní s dlhým dosahom a útočných dronov. Tvrdilo, že útok cielil na vojensko-priemyselné zariadenia a objekty súvisiace s palivami či energetikou v Kyjeve a jeho okolí. Rezort zároveň uvádza, že zasiahol aj infraštruktúru v južnej Odeskej oblasti a v prístavoch Odesy a Čornomorsku.
Ukrajinské deti sa v utorok po prázdninách vracajú do školy a kyjevská regionálna vojenská správa preto varovala, že sa nesmú konať žiadne veľké podujatia v oblastiach s vysokou mierou rizika.