Ukrajina: Ruské útoky na východe krajiny neutíchli

Kyjev 11. apríla (TASR) – Ruské sily počas uplynulého víkendu pokračovali v ostreľovaní východnej Ukrajiny. V okolí Charkova, druhého najväčšieho ukrajinského mesta ležiaceho neďaleko ruskej hranice, zahynulo desať civilistov vrátane dieťaťa a ďalších 11 utrpelo zranenia, oznámili v nedeľu tamojšie úrady. Informácie priniesli denník The Guardian, agentúra AFP a stanica BBC.



Rusko podľa Ukrajiny zhromažďuje svoje vojenské sily na východe, kde sa očakáva jeho veľká ofenzíva po tom, ako sa mu od začiatku invázie 24. februára nepodarilo obsadiť žiadne väčšie mesto. Ukrajinskí lídri vyzývajú civilistov, aby z dôvodu zintenzívnených ruských útokov z východu krajiny odišli, desaťtisíce ľudí však pri snahách o evakuáciu uviazli.



Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková oznámila, že v nedeľu cez humanitárne koridory evakuovali celkovo 2824 ľudí, z nich 213 zo zdevastovaného mesta Mariupol, ktoré ruské sily obliehajú celé týždne.



Gubernátor Doneckej oblasti Pavlo Kyrylenko predtým informoval, že počet obetí piatkového raketového útoku na železničnú stanicu v meste Kramatorsk sa zvýšil na 57 mŕtvych. Zranenia podľa neho utrpelo ďalších 109 ľudí.



"Tých s menej závažnými zraneniami prepustili domov, ťažko zranených prepravujú do bezpečných oblastí a poskytujú im potrebnú pomoc," uviedol Kyrylenko podľa BBC.



Stanicu v Kramatorsku zasiahli rakety v čase, keď tam tisíce Ukrajincov, prevažne žien a detí, čakali na odvoz do relatívneho bezpečia na západe krajiny. Rusko poprelo obvinenia zo zodpovednosti s tvrdením, že na stanicu dopadli ukrajinské rakety.