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Ukrajina: Ruské útoky si vyžiadali dve obete a 11 zranených
Agentúra DPA spresňuje, že pri piatkovom ruskom nálete na Charkov zostalo zničených viac než 40 súkromných obytných budov.
Autor TASR
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Kyjev 19. júna (TASR) - Dvaja ľudia prišli o život a dvaja ďalší utrpeli zranenia po ruských útokoch na Sumskú oblasť na severovýchode Ukrajiny, oznámila v piatok ukrajinská polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Ďalším deviatim osobám vrátane štyroch detí bolo potrebné poskytnúť lekársku starostlivosť po tom, čo masívny ruský vzdušný útok zasiahol druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov, uviedol na platforme Telegram starosta Charkova Ihor Terechov.
Reuters pripomína, že informácie nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť.
Agentúra DPA spresňuje, že pri piatkovom ruskom nálete na Charkov zostalo zničených viac než 40 súkromných obytných budov.
Charkov leží vo vzdialenosti len niekoľkých kilometrov od hraníc s Ruskom, počas viac než štyri roky trvajúcej vojny tak patrí medzi najčastejšie ciele útokov Moskvy.
Ďalším deviatim osobám vrátane štyroch detí bolo potrebné poskytnúť lekársku starostlivosť po tom, čo masívny ruský vzdušný útok zasiahol druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov, uviedol na platforme Telegram starosta Charkova Ihor Terechov.
Reuters pripomína, že informácie nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť.
Agentúra DPA spresňuje, že pri piatkovom ruskom nálete na Charkov zostalo zničených viac než 40 súkromných obytných budov.
Charkov leží vo vzdialenosti len niekoľkých kilometrov od hraníc s Ruskom, počas viac než štyri roky trvajúcej vojny tak patrí medzi najčastejšie ciele útokov Moskvy.