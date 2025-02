Ukrajina: Ruské útoky si vyžiadali jednu obeť a niekoľko zranených

Kyjev 23. februára (TASR) - Rusko v noci na nedeľu podniklo raketové a dronové útoky na Kyjev a ďalšie časti Ukrajiny. Podľa ukrajinských predstaviteľov si útok v meste Kryvyj Rih vyžiadal jednu obeť. Ukrajinská protivzdušná obrana na sieti Telegram uviedla, že zneškodnila 138 z 267 ruských dronov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Vzdušné sily dodali, že drony zostrelili nad 13 ukrajinskými oblasťami a 119 ruských dronov sa stratilo, pričom tri z nich leteli smerom na Bielorusko, jeden do Ruska.



Gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Serhij Lysak na sieti Telegram uviedol, že obeťou raketového útoku v meste Kryvyj Rih bol muž, ktorý zomrel po prevoze do nemocnice. Zranenia utrpeli najmenej piati ľudia, pričom jedna osoba je podľa slov Lysaka vo vážnom stave.



Útok tiež poškodil civilnú infraštruktúru, niekoľko budov a áut. Ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila nad oblasťou tri ruské drony, dodal gubernátor.



Pri dronovom útoku v Odeskej oblasti vypukol požiar v dome. Zranenia utrpeli traja ľudia, oznámil oblastný gubernátor Oleh Kiper na Telegrame.



V Záporožskej oblasti sa pri ruských útokoch zranila 53-ročná žena a podľa gubernátora oblasti Oleha Kipera bolo tiež zničených niekoľko domov.



Rusko v niekoľkých vlnách útočilo aj na ukrajinské hlavné mesto. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko informoval, že pri útoku bolo zničených niekoľko domov a áut.



Ukrajinskí predstavitelia v sobotu večer uviedli, že pri ruských útokoch riadenými bombami na obytnú budovu v meste Kosťantynivka v Doneckej oblasti zahynula 70-ročná žena a traja ľudia utrpeli zranenia. Poškodených bolo niekoľko budov.



Obe strany konfliktu popierajú, že by sa počas takmer tri roky trvajúcej vojny zameriavali na civilistov. Avšak vo vojne zahynuli tisíce civilistov, väčšinu Ukrajincov, píše Reuters.