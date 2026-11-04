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Ukrajina: Ruské útoky spôsobili problémy s dodávkami elektriny
Ruské ministerstvo energetiky uviedlo, že ukrajinské útoky cielili na energetickú infraštruktúru. Nespresnilo, koľkých domácnosti sa výpadky elektriny dotkli.
Autor TASR
Moskva 4. novembra (TASR) – Ukrajina obvinila Rusko z rozsiahlych útokov na svoju energetickú infraštruktúru pred blížiacou sa zimou. Jadrové elektrárne v krajine museli v dôsledku útokov na energetickú sieť obmedziť svoj výkon, oznámil v stredu námestník ministra energetiky Artem Nekrasov. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR
Nekrasov doplnil, že ráno boli bez elektriny mnohé odberné miesta v šiestich ukrajinských oblastiach.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Moskva bombarduje jeho krajinu takmer nepretržite. Na sociálnej sieti napísal, že práce na obnovení dodávok elektriny trvajú vzhľadom na útoky dlhšie. Situácia je podľa neho mimoriadne náročná v hlavnom meste Kyjev, kde sú obyvatelia a firmy bez elektriny a vody často mnoho hodín.
Rusko predtým oznámilo, že pracuje na obnovení dodávok elektrickej energie na Kryme po ukrajinských útokoch, ktoré na polostrove okupovanom Moskvou spôsobili výpadky prúdu a vynútili si núdzové odstávky, informovala agentúra AFP.
Ruské ministerstvo energetiky uviedlo, že ukrajinské útoky cielili na energetickú infraštruktúru. Nespresnilo, koľkých domácnosti sa výpadky elektriny dotkli.
Nekrasov doplnil, že ráno boli bez elektriny mnohé odberné miesta v šiestich ukrajinských oblastiach.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Moskva bombarduje jeho krajinu takmer nepretržite. Na sociálnej sieti napísal, že práce na obnovení dodávok elektriny trvajú vzhľadom na útoky dlhšie. Situácia je podľa neho mimoriadne náročná v hlavnom meste Kyjev, kde sú obyvatelia a firmy bez elektriny a vody často mnoho hodín.
Rusko predtým oznámilo, že pracuje na obnovení dodávok elektrickej energie na Kryme po ukrajinských útokoch, ktoré na polostrove okupovanom Moskvou spôsobili výpadky prúdu a vynútili si núdzové odstávky, informovala agentúra AFP.
Ruské ministerstvo energetiky uviedlo, že ukrajinské útoky cielili na energetickú infraštruktúru. Nespresnilo, koľkých domácnosti sa výpadky elektriny dotkli.