Ukrajina: Ruské útoky spôsobili výpadky elektriny pre státisíce ľudí
Starosta Černihiva Oleksandr Lomako dodal, že Moskva sa snaží pripraviť miestnych obyvateľov o elektrinu a teplo pred príchodom chladnej zimy.
Autor TASR
Kyjev 21. októbra (TASR) - Ruské údery na energetickú infraštruktúru v utorok spôsobili výpadky elektriny pre státisíce obyvateľov severoukrajinskej Černihivskej oblasti. Opravy sú zatiaľ nemožné pre pretrvávajúce hrozby dronových útokov, informovalo tamojšie ministerstvo energetiky. TASR o tom píše na základe správy agentúry Reuters.
Podľa ukrajinského rezortu stratilo elektrinu celé mesto Černihiv, kde pred vojnou žilo približne 280.000 ľudí, ako aj viaceré severné časti oblasti.
V posledných týždňoch mesto zasiahli pravidelné útoky ruských dronov a rakiet na energetickú infraštruktúru, čo spôsobilo časté výpadky a narušilo každodenný život obyvateľov, pripomína Reuters.
„Pohotovostné jednotky v Černihivskej oblasti nemôžu začať práce na obnovení dodávok elektriny pre neustále útoky ruských dronov,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení na sociálnej sieti Telegram. Rezort obvinil Rusko, že drony lietajú nad poškodenými zariadeniami, čím znemožňujú opravy a „úmyselne predlžujú humanitárnu krízu“.
