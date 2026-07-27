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Ukrajina: Ruské útoky v Dnepropetrovskej oblasti zabili troch ľudí

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Ilustračná fotka. Foto: TASR/AP

Ruské sily podľa gubernátora podnikli v regióne na juhovýchode Ukrajiny viac než 50 útokov.

Autor TASR
Kyjev 27. júla (TASR) - Pri rozsiahlych ruských útokoch v ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti zahynuli najmenej traja ľudia a ďalších šesť osôb utrpelo zranenia. Oznámil to v pondelok tamojší gubernátor Oleksandr Hanža, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.

Ruské sily podľa gubernátora podnikli v regióne na juhovýchode Ukrajiny viac než 50 útokov. Zamerali sa najmä na oblasti v okolí mesta Nikopol, ktoré leží na severnom brehu rieky Dneper a patrí medzi časté ciele ruských úderov.

Pri Nikopole prišli o život dvaja ľudia. Ďalšia obeť zahynula v okolí mesta Synelnykove vo východnej časti regiónu.
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