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Ukrajina: Ruské útoky v Dnepropetrovskej oblasti zabili troch ľudí
Ruské sily podľa gubernátora podnikli v regióne na juhovýchode Ukrajiny viac než 50 útokov.
Autor TASR
Kyjev 27. júla (TASR) - Pri rozsiahlych ruských útokoch v ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti zahynuli najmenej traja ľudia a ďalších šesť osôb utrpelo zranenia. Oznámil to v pondelok tamojší gubernátor Oleksandr Hanža, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Ruské sily podľa gubernátora podnikli v regióne na juhovýchode Ukrajiny viac než 50 útokov. Zamerali sa najmä na oblasti v okolí mesta Nikopol, ktoré leží na severnom brehu rieky Dneper a patrí medzi časté ciele ruských úderov.
Pri Nikopole prišli o život dvaja ľudia. Ďalšia obeť zahynula v okolí mesta Synelnykove vo východnej časti regiónu.
Ruské sily podľa gubernátora podnikli v regióne na juhovýchode Ukrajiny viac než 50 útokov. Zamerali sa najmä na oblasti v okolí mesta Nikopol, ktoré leží na severnom brehu rieky Dneper a patrí medzi časté ciele ruských úderov.
Pri Nikopole prišli o život dvaja ľudia. Ďalšia obeť zahynula v okolí mesta Synelnykove vo východnej časti regiónu.