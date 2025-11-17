Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ukrajina: Ruské útoky zabili 5 civilistov, zničili aj budovu škôlky

Snímka z Ukrajiny po ruskom útoku. Foto: TASR/AP

Útok odsúdila ukrajinská prvá dáma Olena Zelenská.

Autor TASR
Kyjev 17. novembra (TASR) - Ruské vzdušné útoky na Ukrajinu pripravili v pondelok o život piatich ľudí a zničili budovu materskej školy na juhu krajiny, uviedli tamojšie úrady. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

Traja ľudia zahynuli a ďalších 13 utrpelo zranenia počas útoku na obytnú časť mesta Balaklija, nachádzajúcej sa na frontovej línii v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny, uviedli miestne pohotovostné zložky. Ako dodali, medzi zranenými sú štyri deti.

Útok odsúdila ukrajinská prvá dáma Olena Zelenská. „Agresor zničil niekoľko bytových domov a škôlku. Nehumánny útok, ktorý sa nedá ospravedlniť," uviedla na sociálnych sieťach.

Neskorší ruský nálet následne pripravil o život ďalších dvoch civilistov v Dnepropetrovskej oblasti, hlásili miestne úrady. V dôsledku ruského dronového útoku na dunajský prístav Izmajil v Odeskej oblasti vypukol požiar aj na lodi prevážajúcej skvapalnený ropný plyn. Loď sa plavila pod tureckou vlajkou, citovala AFP tamojších predstaviteľov.
