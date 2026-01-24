< sekcia Zahraničie
Ukrajina: Masívne ruské útoky v Kyjeve zranili 15 ľudí
Na celom území krajiny platil letecký poplach, pričom vojenské orgány v Kyjeve varovali pred hrozbou útokov bezpilotných lietadiel a balistických rakiet.
Autor TASR
Kyjev 24. januára (TASR) - Ruské útoky v noci na sobotu zranili najmenej 15 ľudí v ukrajinskej metropole Kyjev a v severovýchodnom meste Charkov, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na miestne úrady.
„Kyjev je pod masívnym útokom nepriateľa. Neopúšťajte kryty!“ napísal primátor Kyjeva Vitalij Kličko na platforme Telegram s tým, že zasiahnutých bolo viacero nebytových budov. V neskoršom príspevku uviedol, že v hlavnom meste utrpeli zranenia štyria ľudia, z ktorých traja boli hospitalizovaní.
Primátor Charkova Ihor Terechov informoval o útoku iránskymi dronmi typu Šáhid, ktoré poškodili viaceré obytné budovy v dvoch mestských častiach neďaleko hraníc s Ruskom. „Počet zranených už presiahol 11 osôb,“ uviedol na Telegrame.
Útoky prišli krátko po tom, ako sa v piatok v Abú Zabí uskutočnili prvé priame rokovania medzi zástupcami Ruska, Ukrajiny a Spojených štátov o pláne, ktorý presadzuje americký prezident Donald Trump s cieľom ukončiť takmer štyri roky trvajúcu vojnu.
Pred piatkovými rozhovormi, ktoré mali pokračovať aj v sobotu, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že kľúčovou otázkou naďalej zostáva územie. Moskva totiž uviedla, že neustupuje od požiadavky, aby sa Kyjev stiahol z východného regiónu Donbas.
