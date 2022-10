Ukrajina: Ruskí inšpektori zdržiavajú vyše 165 lodí na vývoz obilnín

Kyjev 24. októbra (TASR) - Kyjev v pondelok obvinil Rusko zo zámerného zdržiavania vyše 165 nákladných lodí v Turecku, ktoré smerujú do ukrajinských prístavov po náklad obilnín. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Ruskí inšpektori "výrazne predlžujú kontrolu plavidiel..., čoho výsledkom je vyše 165 lodí uviaznutých v rade neďaleko Bosporského prielivu a tento počet každý deň rastie", uviedlo ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. "Máme dôvod myslieť si, že toto predlžovanie ruských kontrol plavidiel určených na prevoz obilnín je politicky motivované," dodalo ministerstvo.



Plavidlá musia absolvovať kontrolu na základe dohody medzi Ruskom a Ukrajinou sprostredkovanej Tureckom a Organizáciou Spojených národov. Jej cieľom bolo dostať ukrajinské obilniny na zahraničné trhy a zmierniť tak obavy z celosvetovej potravinovej krízy.



Od 1. augusta, keď dohoda vstúpila do platnosti, bolo do Európy, na Blízky východ a v menšom objeme do Afriky loďami prevezených vyše 6,9 milióna ton obilnín. Ukazujú to údaje Spoločného koordinačného centra, dohliadajúceho na plnenie dohody.



Keď Rusko vo februári napadlo Ukrajinu, dôležitého svetového vývozcu obilnín, a zablokovalo ukrajinské prístavy, vznikli obavy z celosvetovej potravinovej krízy. Ukrajina teraz vyhlasuje, že Rusko zámerne brzdí dodávky.



"Konanie Ruska podkopáva celosvetovú potravinovú bezpečnosť, predovšetkým v krajinách globálneho juhu," spresnil Kyjev v oznámení ukrajinského ministerstva zahraničných vecí.



Ministerstvo doplnilo, že zdržiavanie inšpekcií už zabránilo Kyjevu vo vývoze ďalších troch miliónov ton obilnín, čo ohrozuje potravinovú bezpečnosť približne desiatich miliónov ľudí.