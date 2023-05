Ruskí vojaci bránia evakuácii pracovníkov ZAES, tvrdí Ukrajina

Kyjev 10. mája (TASR) - Ruskí vojaci bránia zamestnancom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES) evakuovať sa spoločne s ich rodinami z neďalekého mesta Enerhodar, ktoré leží na frontovej línii. V stredu to oznámila ukrajinská armáda, píše stanica CNN.



"V Enerhodare zorganizovali ruskí okupanti tzv. 'evakuáciu' pre rodinných príslušníkov pracovníkov ZAES - avšak samotní zamestnanci elektrárne mesto opustiť nesmú," uviedol vo vyhlásení generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl.



CNN pripomína, že Moskvou podporované okupačné úrady nariadili evakuáciu tisícov civilistov z oblastí pri južnej frontovej línii vrátane mesta Enerhodar. Deje sa tak v čase, keď Ukrajina plánuje spustiť svoju protiofenzívu.



Enerhodar, kde žije väčšina zamestnancov ZAES, bol medzi 18 obcami, ktorých obyvatelia boli evakuovaní počas uplynulého víkendu. Premiestnení boli do rekreačných zariadení a hotelov v meste Berďansk a obci Kyrylivka, ako aj do ruskej Rostovskej oblasti.



Ruské sily obsadili ZAES, najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe, krátko po tom, ako šéf Kremľa Vladimir Putin vo februári 2022 nariadil inváziu na Ukrajinu. V oblasti elektrárne často dochádzalo k streľbe, z ktorej sa obe strany konfliktu vzájomne obviňovali.