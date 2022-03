Ruskí vojaci donútili tisíce obyvateľov Mariupola presunúť sa do Ruska

Mariupol 20. marca (TASR) - Z juhoukrajinského mesta Mariupol obkľúčeného ruskými silami sa v sobotu podarilo cez humanitárne koridory evakuovať 4128 ľudí na severozápad do mesta Záporožie, ale radnica oznámila, že ruskí vojaci donútili niekoľko tisíc obyvateľov presunúť sa do Ruska. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



"Okupanti nútia ľudí opustiť Ukrajinu a ísť na ruské územie," uviedla radnica vo vyhlásení. "Okupanti protiprávne brali ľudí z mariupolského obvodu Levoberežnyj a z úkrytu v budove športového klubu, kde sa pred neustálym bombardovaním ukrývalo vyše tisíc ľudí (väčšinou ženy a deti)," dodala radnica.



Ruské sily sa pretlačili hlbšie do ostreľovaného prístavného mesta, kde aj v sobotu prebiehali ťažké boje a spôsobili zatvorenie veľkého oceliarskeho podniku. Miestne úrady prosia Západ o ďalšiu pomoc.



Pád Mariupola, jedného z miest najhoršieho utrpenia v tejto vojne, by znamenal veľký bojový úspech pre Rusov, ktorým sa ani po vyše troch týždňoch bojov nepodarilo ovládnuť veľké mestá. Rusko napadlo Ukrajinu 24. februára a ide o najväčšiu pozemnú inváziu v Európe od druhej svetovej vojny.



"Zomierajú deti, starší ľudia. Mesto je zničené a je vymazané z tváre Zeme," povedal policajný predstaviteľ Mariupola Michail Veršnin na ulici posiatej troskami, vo videu adresovanom západným lídrom. Pravosť videa overila agentúra Associated Press (AP).



Mariupol už tri týždne ostreľujú ruské sily, ktoré ho úplne obkľúčili. Z mesta sa podľa tamojších úradov podarilo utiecť tisíckam ľudí, stále je tam však vyše 300.000 ľudí, ktorým sa čoraz rýchlejšie míňajú potravinové zásoby aj lieky, pričom Rusko blokuje dodávky humanitárnej pomoci do mesta, pripomína BBC.