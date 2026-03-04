< sekcia Zahraničie
Ukrajina: Rusko a Maďarsko manipulujú s témou vojnových zajatcov
Spravodajský web Ukrajinska pravda uviedol, že ukrajinský rezort diplomacie si preverí informácie o prepustení zmienených dvoch zajatcov.
Autor TASR
Kyjev 4. marca (TASR) - Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v stredu obvinilo Maďarsko a Rusko z „manipulovania citlivou otázkou“ vojnových zajatcov. Rezort tak reagoval na nariadenie ruského prezidenta Vladimira Putina prepustiť na žiadosť Budapešti dvoch maďarských občanov zajatých ruskou armádou počas bojov na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Je zarážajúce, aké cynické je robiť z otázky prepustenia ľudí súčasť politického PR pred voľbami v Maďarsku a vyjednávací nástroj vo vzťahoch s Kremľom,“ uviedlo vo vyhlásení ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. Podľa neho to nie je po prvý raz, čo Moskva a Budapešť „manipulujú s citlivou otázkou vojnových zajatcov“.
Ministerstvo zdôraznilo, že pre Ukrajinu je otázka návratu ľudí zo zajatia prioritou. Kyjev a Moskva sa na uplynulých rokovaniach o ukončení vojny opakovane dohodli na výmene vojnových zajatcov.
Svoje rozhodnutie prepustiť dvoch vojnových zajatcov Putin oznámil na rokovaní s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom, ktoré sa konalo v stredu v Moskve.
Putin podotkol, že otázku prepustenia zajatcov v utorok v spoločnom telefonáte nastolil maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý požiadal, aby zvážili možnosť prepustenia týchto občanov držaných v zajatí ruskou armádou.
