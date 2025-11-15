< sekcia Zahraničie
Ukrajina: Rusko čoraz častejšie útočí na vlaky a železničnú sieť
Železnice sa stali terčom aj falošných bombových hrozieb a zodpovední nepochybujú, že za to nesie zodpovednosť Rusko.
Autor TASR
Kyjev 15. novembra (TASR) - Rusko na Ukrajine čoraz častejšie útočí na vlaky a železničnú sieť, pričom od júla ide o trojnásobný nárast, uviedol podpredseda ukrajinskej vlády zodpovedný za infraštruktúru Oleksij Kuleba. TASR o tom informuje podľa webu britského denníka The Gurdian.
„Ak porovnáte len posledné tri mesiace, počet útokov sa strojnásobil,“ povedal Kuleba. „Od začiatku roka došlo k 800 útokom na železničnú infraštruktúru a bolo poškodených viac ako 3000 železničných objektov. Pri týchto stupňujúcich sa útokoch sme videli, že útočia na vlaky, najmä sa snažia zabiť rušňovodičov,“ vysvetlil.
Kuleba uviedol, že útoky na železničnú sieť od začiatku roka 2025 spôsobili škody v celkovej výške jednej miliardy dolárov (vyše 858 miliónov eur).
V tak veľkej krajine, ako je Ukrajina, sú železnice kľúčové. Podľa oficiálnych údajov prepravujú viac ako 63 percent nákladnej dopravy vrátane obilia a 37 percent osobnej. Aj vojenská pomoc zo zahraničia často prichádza vlakom.
„Teraz, keď (Rusi) majú veľmi presné drony Šahíd, zameriavajú sa na jednotlivé lokomotívy,“ povedal riaditeľ štátnej železničnej spoločnosti Oleksandr Percovskyj.
Kuleba povedal, že Rusko má tri ciele: zničiť ukrajinskú logistiku na juhu, aby zabránilo pohybu tovaru do námorných prístavov; narušiť železničnú dopravu v blízkosti frontových línií v regiónoch ako Černihiv a Sumy; a „zničiť všetko“ v Donbase.
Železnice sa stali terčom aj falošných bombových hrozieb a zodpovední nepochybujú, že za to nesie zodpovednosť Rusko. Zatiaľ čo koľaje sa dajú opraviť rýchlo, poškodenie koľajových vozidiel je znepokojujúcejším problémom.
V nedávnom rozhovore pre agentúru AP ukrajinský vojenský expert na drony Serhij Beskrestnov povedal, že vlaky sú obzvlášť zraniteľné voči dronom, pretože sú relatívne pomalé a jazdia po predvídateľných trasách.
„Ak porovnáte len posledné tri mesiace, počet útokov sa strojnásobil,“ povedal Kuleba. „Od začiatku roka došlo k 800 útokom na železničnú infraštruktúru a bolo poškodených viac ako 3000 železničných objektov. Pri týchto stupňujúcich sa útokoch sme videli, že útočia na vlaky, najmä sa snažia zabiť rušňovodičov,“ vysvetlil.
Kuleba uviedol, že útoky na železničnú sieť od začiatku roka 2025 spôsobili škody v celkovej výške jednej miliardy dolárov (vyše 858 miliónov eur).
V tak veľkej krajine, ako je Ukrajina, sú železnice kľúčové. Podľa oficiálnych údajov prepravujú viac ako 63 percent nákladnej dopravy vrátane obilia a 37 percent osobnej. Aj vojenská pomoc zo zahraničia často prichádza vlakom.
„Teraz, keď (Rusi) majú veľmi presné drony Šahíd, zameriavajú sa na jednotlivé lokomotívy,“ povedal riaditeľ štátnej železničnej spoločnosti Oleksandr Percovskyj.
Kuleba povedal, že Rusko má tri ciele: zničiť ukrajinskú logistiku na juhu, aby zabránilo pohybu tovaru do námorných prístavov; narušiť železničnú dopravu v blízkosti frontových línií v regiónoch ako Černihiv a Sumy; a „zničiť všetko“ v Donbase.
Železnice sa stali terčom aj falošných bombových hrozieb a zodpovední nepochybujú, že za to nesie zodpovednosť Rusko. Zatiaľ čo koľaje sa dajú opraviť rýchlo, poškodenie koľajových vozidiel je znepokojujúcejším problémom.
V nedávnom rozhovore pre agentúru AP ukrajinský vojenský expert na drony Serhij Beskrestnov povedal, že vlaky sú obzvlášť zraniteľné voči dronom, pretože sú relatívne pomalé a jazdia po predvídateľných trasách.