Ukrajina: Rusko i naďalej používa pri útokoch chemické zbrane

Kyjev 8. augusta (TASR) - Ruské jednotky i naďalej využívajú pri útokoch na Ukrajine chemické zbrane, čo porušuje medzinárodné dohovory. V pondelok to uviedol veliteľ vojenského zoskupenia Tavria Olexandr Tarnavskij. TASR správu prevzala z televízie Sky News.



Tarnavskij vyhlásil, že Rusi použili chemické zbrane, konkrétne chlórpikrín, v blízkosti obce Novodanylivka. Táto látka spôsobuje závažné podráždenie pokožky a očí a jej vdýchnutie môže poškodiť vnútorné orgány. Chlórpikrín sa využíval aj počas prvej svetovej vojny, no v súčasnosti je jeho použitie na vojenské účely zakázané.



"Rusi sa snažia zastaviť náš postup, no ich snahy budú márne," dodal Tarnavskij na margo chemického útoku. Dodal, že v Novodanylivke nehlásili žiadne obete.



Sky News upozorňuje, že nejde o prvý prípad, kedy Rusi údajne pri útokoch na Ukrajine použili chemické zbrane. Ukrajinská pohraničná stráž už v minulosti uviedla, že ruská armáda použila pri meste Avdijivka v Doneckej oblasti chemické granáty a aerosólovú muníciu.