Ukrajina: Rusko kradne ukrajinskú oceľ vyrobenú pre EÚ a Britániu

Londýn 22. júla (TASR) - Rusko v juhoukrajinskom meste Mariupol drancuje zásoby ocele, ktorej časť mala byť vyvezená do Británie a krajín Európskej únie. Uviedol to šéf najväčšej ukrajinskej oceliarskej spoločnosti Metinvest, informovala v piatok britská agentúra PA Media.



V areáli zničeného metalurgického závodu Azovstaľ, ktorý sa stal poslednou baštou ukrajinského odporu v zničenom Mariupole, a v neďalekom prístave zostala podľa šéfa Metinvestu surová aj povrchovo spracovaná oceľ v hodnote 600 miliónov dolárov. Moskva sa týchto zásob zmocnila a postupne ich odváža nielen na územie samotného Ruska, ale sčasti aj do krajín Ázie a Afriky.



"To, čo robia s touto oceľou, je jednoducho rabovanie. Nielenže kradnú naše produkty, ale niektoré z nich už patria európskym zákazníkom," povedal v rozhovore pre stanicu BBC výkonný riaditeľ Metinvestu Jurij Ryženkov.



Ukrajinská strana podľa neho ruské drancovanie v rámci možností dokumentuje, aby mala podklady pre podanie žalôb, ktoré budú predložené príslušným medzinárodným a trestným súdom. Podľa expertov nie je pravdepodobné, že by si Ukrajina touto cestou mohla od Ruska vymôcť odškodnenie, ale v prípade priaznivých súdnych verdiktov by mohla dosiahnuť aspoň symbolickú satisfakciu.



Azovstaľ a s ním prepojený Illičov metalurgický kombinát v Mariupole produkovali približne 40 percent všetkej ukrajinskej ocele. Tisíce ton hutnícky spracovaného železa, ktoré odcudzilo Rusko, si už objednali odberatelia v Británii a krajinách EÚ.



BBC požiadala o vyjadrenie k týmto tvrdeniam ruské ministerstvo obrany, ktoré však zatiaľ nereagovalo.



Podľa Ryženkova počas ruského obliehania Azovstaľu zahynulo zhruba 300 zamestnancov oceliarní a 200 ich rodinných príslušníkov. Ruské invázne sily sa zmocnili Mariupola v máji po takmer troch mesiacoch bojov.