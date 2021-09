Ukrajina: Rusko nadchádzajúcimi voľbami poruší medzinárodné právo

Kyjev 16. septembra (TASR) - Ukrajina vo štvrtok obvinila Rusko z toho, že poruší medzinárodné právo tým, že v nadchádzajúcich parlamentných voľbách umožní hlasovať obyvateľom Krymu aj separatistických proruských republík na východe Ukrajiny.



Rusko anektovalo Krymský polostrov v roku 2014, zároveň je Kyjevom aj Západom dlhodobo obviňované z podpory proruských separatistov na východe Ukrajiny, pripomína agentúra AFP.



Voľby do ruskej Štátnej dumy, ktoré sa budú konať od piatka do nedele, budú prebiehať aj na Kryme. Zároveň sa do nich budú môcť zapojiť aj občania separatistických samozvaných republík na východe Ukrajiny (Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky), ktorí majú ruský pas, uvádza AFP.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vo štvrtok povedal, že Moskva organizovaním volieb na Kryme a pre separatistov v Donbase "porušuje medzinárodné právo", pričom je na Kryme "okupačným štátom". Dodal, že za svoje správanie "jedného dňa zaplatí".



Ruský prezident Vladimir Putin v roku 2019 zjednodušil pravidlá udeľovania ruského občianstva občanom Ukrajiny, ktorí na Kryme a v Donbase žili do jari roku 2014. Podľa bilancie z júla tohto roku boli pasy Ruskej federácie vydané 611.000 osobám žijúcim v DĽR a Luhanskej ľudovej republike (LĽR).



Občania Ruskej federácie žijúci na území uvedených proruských republík v Donbase sa budú môcť zúčastniť na voľbách do Štátnej dumy buď prezenčne v Rostovskej oblasti alebo dištančne, prostredníctvom vládneho webového portálu Gosulugi.



Krymský polostrov sa stal subjektom Ruskej federácie na základe výsledkov sporného referenda, ktoré sa uskutočnilo 16. marca 2014. Za jeho pripojenie k Rusku hlasovalo 96,77 percenta účastníkov plebiscitu. Ukrajina ani Západ výsledky tohto referenda neuznávajú a oba subjekty naďalej považujú za súčasť Ukrajiny.



Voľby do zastupiteľstiev rôzneho stupňa sa v Rusku budú konať počas troch dní – 17., 18. a 19. septembra. Občania budú voliť poslancov Štátnej dumy, najvyšších predstaviteľov 12 subjektov krajiny a poslancov zákonodarných orgánov v 39 subjektoch Ruskej federácie. Okrem toho sa v Moskve budú konať doplňujúce voľby do mestskej Dumy.