Rusko nedodržiava prímerie v Mariupole, tvrdí zástupca starostu

Kyjev 5. marca (TASR) - Ruská armáda nedodržiava dočasné prímerie pozdĺž celej evakuačnej trasy z Mariupolu, ktorá je súčasťou dohodnutého humanitárneho koridoru. Ruské vojská toto mesto podľa zástupcu starostu dokonca stále ostreľujú. Informovali o tom agentúra Reuters a stanica BBC s odvolaním sa miestnych činiteľov.



"Rusi nás stále ostreľujú. Je to šialené," povedal zástupca mariupolského starostu Serhij Orlov s tým, že momentálne je evakuácia civilného obyvateľstva nemožná.



"Rokujeme s ruskou stranou, aby sme mohli potvrdiť, že prímerie platí pozdĺž celej evakuačnej trasy," uvádza sa vo vyhlásení mariupolskej mestskej rady.



Trasa tohto dohodnutého humanitárneho koridoru je Mariupol - Nikolske - Rozivka - Polohy - Orichiv - Záporožie, uvádza britský denník The Guardian. Mariupol a Záporožie sú od seba vzdialené zhruba 226 kilometrov.



Ruské ministerstvo obrany uviedlo v sobotu ráno, že dalo súhlas na vytvorenie evakuačných únikových ciest, ktoré umožnia evakuáciu civilistov zo strategického prístavného mesta Mariupol na ukrajinskom juhovýchode a z mesta Volnovacha na východe Ukrajiny.



Ukrajinská vláda pre Reuters priblížila, že plánuje evakuovať približne 200.000 z Mariupolu a 15.000 z mesta Volnovacha. Garantom prímeria je podľa Kyjeva organizácia Červený kríž.



Poradca ukrajinského ministerstva vnútra Anton Heraščenko navyše podľa Reuters avizoval, že humanitárnych koridorov a evakuačných prímerí bude viac.



"Určite bude viac takýchto dohôd, ktoré sa budú týkať všetkých ostatných (ukrajinských) území," povedal Heraščenko.



Predstaviteľ Mariupolu predtým uviedol pre agentúru AP, že civilisti môže bezpečne opustiť Mariupol v čase od 11.00 h do 16.00 h miestneho času (od 10.00 h do 15.00 h SEČ). Dočasné prímerie v okolí miest Mariupol a Volnovacha sa malo podľa ruských úradov začať o 8.00 h SEČ.