Ukrajina: Rusko nedokáže zaistiť bezpečnosť Záporožskej elektrárne

Kyjev 26. marca (TASR) - Ukrajina v stredu obvinila Rusko z neschopnosti zaistiť bezpečnosť Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorú Moskva okupuje už viac ako tri roky. Podľa Kyjeva bol v elektrárni poškodený zásobník nafty. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.



Záporožská jadrová elektráreň, ktorú v rovnomennej ukrajinskej oblasti okupuje Rusko od začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022, je so šiestimi blokmi najväčšia atómová elektráreň v Európe. Obe strany konfliktu sa navzájom obviňujú z jej ostreľovania.



„Dostali sme správy o poškodení zásobníka nafty v Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárni,“ uviedol hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj na sociálnej sieti X. Podľa Ukrajiny by uniknutým palivom mohli byť napájané núdzové generátory elektrárne až po 25 dní. Ruská strana zatiaľ o úniku nafty neinformovala.



Tychyj neuviedol pôvod týchto správ ani kedy a ako došlo k poškodeniu zásobníkov. Povedal len, že ide o „priamy dôsledok bezohľadného nahradenia“ certifikovaných ukrajinských expertov ruským personálom. „Rusi nielenže ukradli elektráreň, ale nie sú schopní zaistiť ani jej základnú bezpečnosť,“ podotkol.



Ukrajina tvrdí, že riadenie elektrárne zo strany Ruska viedlo k vážnej degradácii jej zariadení. Elektráreň v súčasnosti elektrickú energiu neprodukuje a podľa Kyjeva by mohla obnoviť prevádzku len vtedy, ak by sa vrátila pod jeho kontrolu.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí v utorok uviedlo, že s elektrárňou by sa malo zaobchádzať ako s ruským zariadením, a vylúčilo jej návrat pod správu Ukrajiny.



Záujem o ukrajinské elektrárne tento mesiac prejavil aj americký prezident Donald Trump, ktorý navrhol, že Spojené štáty by mohli pomôcť prevádzkovať a prípadne aj vlastniť jadrové elektrárne na Ukrajine.