Ukrajina: Rusko opäť útočilo dronmi, hlásené boli početné explózie
Podľa Zelenského je však Ukrajina pripravená a situácia zostáva pod kontrolou.
Autor TASR
Kyjev 30. augusta (TASR) - Rusko aj v noci na sobotu útočilo na územie Ukrajiny dronmi, uviedlo ukrajinské letectvo. Z mnohých oblastí krajiny hlásili explózie, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Nad rôznymi časťami krajiny bolo zaznamenaných viac než 100 bojových dronov, pričom ukrajinská protivzdušná obrana niektoré z nich zneškodnila. K explóziám došlo v blízkosti miest Čerkasy a Černihiv, ako aj pri Dnipre a metropole Kyjev.
V Záporožskej oblasti utrpeli zranenia traja ľudia a niekoľko obytných budov začalo horieť, uviedol šéf tamojšej vojenskej správy Ivan Fedorov.
Ukrajinské médiá predtým varovali obyvateľov, že sa očakávajú možné nálety ruských bombardérov, píše DPA. Predstavitelia ukrajinskej protivzdušnej obrany spresnili, že z ruských vojenských letísk vzlietlo dovedna šesť strategických bombardérov, ktoré by mohli niesť rakety s cieľom útokov na ciele na Ukrajine. Krátko po tom sa objavili informácie, že bombardéry vystrelili viacero striel s plochou dráhou letu.
K masívnemu dronovému a raketovému útoku na Ukrajinu došlo aj tento týždeň v noci na štvrtok, pripomína DPA. Zahynulo pri ňom najmenej 25 ľudí a išlo o jeden z najsmrtiacejších úderov počas viac než tri roky trvajúcej vojny.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým reportérom povedal, že Rusko sa pripravuje na veľkú ofenzívu v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Potenciálnym cieľom je podľa neho oblasť v okolí mesta Pokrovsk, kde Moskva zhromaždila do 100.000 vojakov, citovala agentúra Interfax Ukraine.
