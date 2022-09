Ukrajina: Rusko ostreľovalo mesto Enerhodar pri záporožskej elektrárni

Kyjev 1. septembra (TASR) - Ukrajinskí predstavitelia obvinili vo štvrtok Rusko, že ostreľovalo mesto Enerhodar, ležiace v blízkosti Záporožskej atómovej elektrárne (ZAES). Tento závod na výrobu a rozvod elektriny je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe a v týchto dňoch k nemu smeruje inšpekcia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Informuje o tom agentúra AFP.



Už od úsvitu vojenské jednotky Moskvy "ostreľovali Enerhodar delostreleckými granátmi, pričom použili aj automatické zbrane a rakety", napísal na sociálnej sieti Telegram enerhodarský starosta Dmytro Orlov. Zároveň zverejnil aj fotografie z tohto Rusmi obsadeného územia – zničené budovy a dym krúžiaci nad nimi.



"Žiadame, aby Rusi prestali so svojimi provokáciami a umožnili atómovej agentúre MAAE prístup k tomuto ukrajinskému jadrovému zariadeniu," vyjadril sa Orlov.



Všeobecne sa očakáva, že 14-členný inšpekčný tím MAAE, organizácie spadajúcej pod OSN, by mal do Záporožskej atómovej elektrárne prísť už v priebehu štvrtka.



Misia, ktorú vedie šéf MAAE Rafael Grossi, dorazila v stredu do juhoukrajinského mesta Záporožie, približne 55 kilometrov od ZAES. Záporožská jadrová elektráreň leží v meste Enerhodar v Ruskom obsadenej časti Záporožskej oblasti. Nachádza sa pri frontovej línii a ruské vojská ju obsadili už v prvých týždňoch invázie.



V okolí závodu dochádza k opakovanému ostreľovaniu, z ktorého sa navzájom obviňujú obe strany. Výbuchy ohrozujú bezpečnosť jadrových zariadení a situáciu má preto zhodnotiť inšpekčný tím z MAAE.