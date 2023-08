Ukrajina: Rusko plánuje pod falošnou vlajkou útok v Bielorusku

Kyjev 4. augusta (TASR) - Rusko pripravuje útok "pod falošnou vlajkou" na ropnú rafinériu v Bielorusku. Potom z neho obviní ukrajinských sabotérov, aby zatiahlo Bielorusko do vojny. Oznámila to ukrajinská bezpečnostná služba, TASR informuje podľa piatkovej správy portálu britskej televízie Sky News.



Tajná operácia sa má odohrať v ropnej rafinérii v meste Mozyr, dodala ukrajinská bezpečnostná služba. Tieto informácie získala z viacerých zdrojov, vrátane zajatého ruského vojaka, uviedla služba na platforme Telegram.



Bezpečnostná služba spresnila, že útok už pripravuje "sabotážna a špionážna skupina" ruských ozbrojených síl a ruskej žoldnierskej spoločnosti Vagnerova skupina.



"(Ukrajinská) Bezpečnostná služba varuje bieloruskú armádu pred zapojením sa do vojny proti Ukrajine. Každého votrelca, ktorý prekročí hranice nášho štátu, zlikvidujú naše bezpečnostné a ozbrojené sily," napísala v závere služba.