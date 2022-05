Rusko prepustilo Američana obvineného zo špionáže

Washington 11. mája (TASR) - Američan Kirillo Alexandrov, ktorého na Ukrajine zadržala ruská armáda pre obvinenie zo špionáže, bol prepustený a evakuovaný do Poľska spolu so svojou manželkou a svokrou. O ich prepustení v utorok informovala súkromná dobrovoľnícka skupina Project Dynamo so sídlom na Floride, ktorá evakuáciu sprostredkovala. TASR prevzala správu od agentúry Reuters.



Rodák z Michiganu Alexandrov sa presťahoval na Ukrajinu, kde žil spoločne so svojou ukrajinskou manželkou a svokrou. Ruská armáda ho s jeho rodinnými príslušníkmi zadržala na konci marca, keď sa pokúšali utiecť z juhoukrajinského Chersonu z dôvodu okupácie mesta zo strany ruských vojakov, vysvetľuje Project Dynamo.



Ruská armáda zadržala Alexandrovova pre vymyslené obvinenia o špionáži pre americkú vládu, uviedla súkromná dobrovoľnícka skupina. Američan bol vypočúvaný a mal byť prevezený do Moskvy, "kde by bol pravdepodobne zneužitý na účely propagandy a následne uväznený", napísal Project Dynamo vo vyhlásení.



Hovorca skupiny James Judge uviedol, že prepustenie a bezpečná evakuácia Alexandrovova a jeho rodinných príslušníkov sú výsledkom mesiac trvajúcich rokovaní. Ruská strana počas vzájomných rozhovorov pravidelne poskytovala dôkazy o tom, že je Američan nažive, pokračoval Judge. Dodal, že americký rezort diplomacie Alexandrovovi na evakuáciu urýchlene vydal cestovný pas.



Ruské veľvyslanectvo vo Washingtone sa k situácii doposiaľ nevyjadrilo. Americké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že "o tejto udalosti vie", no odmietlo situáciu bližšie komentovať.



Project Dynamo založila skupina amerických vojnových veteránov. Vlani v septembri sa im podarilo zariadiť evakuáciu viac než 100 Američanov, ktorí sa snažili utiecť z Afganistanu.