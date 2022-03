Ukrajina: Rusko prišlo o 40 % svojich jednotiek, tvrdí generálny štáb

Kyjev 16. marca (TASR) - Rusko prišlo o takmer 40 percent svojich jednotiek, ktoré nasadilo koncom februára do invázie na susednú Ukrajinu, uviedol v stredu ráno generálny štáb ukrajinskej armády. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Vo vyhlásení sa uvádza, že jednotky boli buď úplne zničené, alebo stratili svoje bojové schopnosti. Konkrétne počty uvedené neboli a informáciu nebolo možné nezávisle overiť.



Najvážnejšia je naďalej situácia okolo obliehaného Mariupola. Ruská armáda sa pokúšala zablokovať mesto od jeho západného a východného okraja, utrpela však "značné straty", uviedol generálny štáb ukrajinskej armády.



Ukrajinské úrady informovali, že zhruba 20.000 obyvateľom Mariupola, ktorý leží na pobreží Azovského mora, sa v utorok podarilo dostať do bezpečia, píše DPA.



V utorok dokázalo ohrozené oblasti v celej krajine opustiť takmer 30.000 civilistov, kolóna so zásobami pomoci pre Mariupol však bola ďalej blokovaná ruskými vojakmi, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



V oblasti okolo mesta Odesa ostreľovali ruské lode ukrajinské pobrežie, nedošlo však k žiadnemu pokusu o vylodenie, spresnil poradca ukrajinského ministerstva vnútra Anton Heraščenko.



Ukrajinskí a ruskí predstavitelia plánujú v stredu obnoviť rokovania, pripomína DPA.



Zelenskyj uviedol, že požiadavky sa stávajú realistickejšími, upozornil však, že potrvá nejaký čas, kým bude môcť byť Kyjev s rokovaniami spokojný.