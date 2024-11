Ukrajina: Rusko prvýkrát použilo medzikontinentálnu balistickú raketu

Kyjev/Moskva 21. novembra (TASR) — Ruské sily pri svojich nočných útokoch na Ukrajinu nasadili aj medzikontinentálnu balistickú raketu. Odpálená bola Astrachanskej oblasti ležiacej pri Kaspickom mori. Na platforme Telegram to vo štvrtok oznámilo ukrajinské letectvo, informuje TASR s odvolaním sa na správu agentúry Reuters.



Ďalšie podrobnosti o údajnom nasadení rakety nie sú známe. Jej odpálenie zatiaľ nepotvrdila ruská armáda ani nezávislé zdroje. Ak by sa tak stalo, pôjde o prvé použitie tohto typu rakiet od začiatku vojny.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa k nasadeniu rakety odmietol vyjadriť. "To je otázka pre našu armádu," povedal.



Podľa denníka Ukrajinska pravda išlo o raketu na tuhé palivo RS-26 Rubež, v kóde NATO označovanú ako SS-X-31, ktorá môže niesť aj jadrovú hlavicu.



Medzikontinentálne balistické rakety majú minimálny dosah okolo 5000 kilometrov, no niektoré dokážu prekonať vzdialenosť viac ako 9000 kilometrov.



Táto raketa bola údajne vypálená na mesto Dnipro, ktoré bolo hlavným cieľom nočných útokov ruských síl. Tie vypálili aj hypersonickú medzikontinentálnu balistickú raketu Ch-47M2 Kinžal a sedem riadených striel Ch-101, ukrajinská protivzdušná obrana vraj zostrelila šesť z nich.



K údajnému útoku medzikontinentálnou balistickou raketou došlo dva dni po tom, čo Ukrajina prvýkrát zaútočila na ciele v Rusku americkými raketami ATACMS a britskými Storm Shadow.