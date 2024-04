Ukrajina: Rusko sa snaží dobyť Časiv Jar s 20.000 až 25.000 vojakmi

Kyjev 22. apríla (TASR) - Ruské sily sa snažia dobyť mesto Časiv Jar na východe Ukrajiny s 20.000 až 25.000 vojakmi. Oznámila to v pondelok ukrajinská armáda, podľa ktorej je situácia v oblasti zložitá. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Situácia v okolí mesta je zložitá, no je kontrolovateľná... Naši obrancovia dostávajú posily a stabilizujú líniu," povedal hovorca východného velenia ukrajinskej armády Nazar Vološyn v rozhovore pre televíziu Suspilne. Podľa jeho slov sa do Časiv Jaru a okolitých dedín snaží preniknúť približne 20.000 až 25.000 ruských vojakov.



Dobytie Časiv Jaru by ruské sily priblížili k dvom strategicky významným mestám v Doneckej oblasti, Kramatorsku a Sloviansku, píše Reuters.



Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj predpokladá, že Rusko chce dobyť Časiv Jar do 9. mája, keď si Kremeľ pripomína víťazstvo Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne.



Kyjev už niekoľko týždňov hlási nedostatok munície a opakovane žiadal spojencov o pomoc. Situácia v tomto smere by sa však mala v nasledovných týždňoch zlepšiť, keďže Snemovňa reprezentantov USA v sobotu odobrila balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 61 miliárd dolárov.



"Pre našich vojakov je to náročné, ale získaním potrebnej pomoci sa situácia vyrovná," uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v príspevku na platforme Telegram.