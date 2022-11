Ukrajina: Rusko skladuje muníciu v areáli Kurskej atómovej elektrárne

Praha/Kyjev 4. novembra (TASR) - Ukrajinská vojenská rozviedka tvrdí, že ruské jednotky skladujú rakety a drony na území Kurskej atómovej elektrárne, informovala v piatok stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Podľa Hlavnej správy rozviedky (GUR) ukrajinského ministerstva obrany ruská armáda v posledných týždňoch privážala rakety do komplexov S-300 do podzemných hangárov spoločnosti Kurskatomenergoremont pri obci Ivanino v Kurskej oblasti.



Okrem toho do tých istých hangárov koncom októbra dorazili nákladné autá s iránskymi evidenčnými číslami prevážajúce neznámy náklad, tvrdí GUR.



GUR nevylučuje, že ruská armáda využíva územie jadrovej elektrárne na vojenské účely, a to na rozmiestnenie a skladovanie munície pre raketové systémy a iránske drony. GUR tiež pripúšťa, že v podzemných skladoch spoločnosti Kurskatomenergoremont sú uskladnené iránske balistické rakety.



Ukrajinské ministerstvo obrany sa v tejto súvislosti obrátilo na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) a vyzvalo ju, aby dôkladne preverila Kurskú atómovú elektráreň.



O podozrení GUR informovala aj britská stanica BBC, ktorá upozornila, že v časoch vojny nie je možné okamžite preveriť tvrdenia bojujúcich strán.



Kurská oblasť leží v strednom Rusku na hranici s Ukrajinou. V pohraničných oblastiach Ruska zaznamenali krátko po vypuknutí vojny na Ukrajine prípady, keď obce alebo aj mestá dostali zásah raketami alebo ich úlomkami. Rusko zo zodpovednosti za to obvinilo Ukrajinu, ktorá však takéto obvinenia odmieta.