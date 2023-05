Ukrajina: Rusko tvrdí, že vysoká hladina ohrozuje priehradu pri ZAES

Moskva/Kyjev 5. mája (TASR) - Ruský predstaviteľ Renat Karčaa varoval, že v priehrade Nova Kachovka na juhu Ukrajiny rekordne stúpla hladina. Voda môže podľa neho pretrhnúť hrádze a poškodiť časti Záporožskej atómovej elektrárne (ZAES) ovládanej Ruskom. TASR informuje podľa piatkovej správy agentúry Reuters.



Karčaa, poradca generálneho riaditeľa ruskej energetickej firmy Rosenergoatom, sa obáva, že voda z priehrady Nova Kachovka by zaplavila elektrické vedenie do prečerpávacích staníc Záporožskej atómovej elektrárne (ZAES).



"To vytvorí problémy vo fungovaní elektrárne a aj riziká pre jadrovú bezpečnosť," uviedol Karčaa pre ruskú agentúru TASS.



Vlani v novembri satelitné zábery ukázali značné poškodenia priehrady po stiahnutí sa ruských okupačných síl z neďalekého Chersonu. Obe strany sa navzájom obviňovali, že plánujú narušiť priehradu a zaplaviť rozsiahle územie po prúde rieky Dneper.



Karčaove výroky protirečia vyjadreniam ukrajinských predstaviteľom z konca marca. Obávajú sa, že ZAES môže mať koncom leta nedostatok vody na chladenie reaktorov, lebo ruské sily vypustili inú priehradu, ktorá zásobuje elektráreň.



Ruské sily obsadili ZAES vlani, krátko po začiatku invázie na Ukrajinu. Najväčšia atómová elektráreň v Európe je odvtedy v centre jadrovej bezpečnostnej krízy, pretože v jej blízkosti sa takmer neustále strieľa z ťažkých zbraní. Z ostreľovanie sa navzájom obviňujú Kyjev a Moskva.