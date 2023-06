Ukrajina: Rusko údajne znižuje personál v Záporožskej elektrárni

Kyjev 30. júna (TASR) - Rusko postupne znižuje počet personálu v Záporožskej jadrovej elektrárni (ZAES), ktorú okupuje od marca 2022. Oznámila to v piatok ukrajinská vojenská spravodajská služba. TASR správu prevzala z agentúra Reuters a webovej stránky denníka The Guardian.



Rozviedka dôvody odchodu niektorých osôb zo ZAES neuviedla a Reuters nebola schopná tieto informácie nezávisle overiť. Ruská strana sa k záležitosti bezprostredne nevyjadrila.



"Okupačná správa podľa nedávnych údajov postupne opúšťa územie ZAES," uviedlo hlavné veliteľstvo rozviedky ministerstva obrany v aplikácii Telegram.



Medzi prvými z elektrárne podľa tohto zdroja odišli traja zamestnanci ruskej spoločnosti Rosatom. Ukrajinským zamestnancom, ktorí podpísali zmluvy s Rosatomom, tiež odporučili ZAES opustiť. mali by to spraviť do 5. júla a podľa možnosti zamieriť na Krymský polostrov, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014.



Aj počet vojenských hliadok v elektrárni sa podľa rozviedky postupne znižuje.



Záporožská jadrová elektráreň (ZAES) je najväčšia v Európe a nachádza sa blízko frontovej línie. V jej okolí opakovane došlo k ostreľovaniu a Moskva a Kyjev sa vzájomne obviňujú, že chcú vyprovokovať jadrovú katastrofu.