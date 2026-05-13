Ukrajina: Rusko útočilo dronmi počas dňa, zahynuli traja ľudia
Autor TASR
Kyjev 13. mája (TASR) - Najmenej troch ľudí pripravila v stredu o život vlna ruských dronových útokov, ku ktorej došlo za bieleho dňa na západe Ukrajiny. Zranenia utrpelo ďalších najmenej 12 osôb, píše TASR na základe správy agentúry AFP, podľa ktorej ide o zmenu v stratégii leteckých útokov zo strany Moskvy.
Agentúra pripomína, že Rusko útočí na ukrajinské mestá už viac než štyri roky, avšak zvyčajne podniká svoje rozsiahle útoky dronmi a raketami v priebehu noci.
Tentoraz však obyvatelia hlavného mesta Kyjev museli aj počas dňa hľadať útočisko na staniciach metra, keď sa rozozvučali sirény leteckého poplachu a starosta Vitalij Kličko oznámil, že systémy protivzdušnej obrany zasahujú voči dronom, uviedli reportéri AFP.
V meste Rivne na západe Ukrajiny prišli podľa tamojších predstaviteľov o život traja ľudia a štyria ďalší utrpeli zranenia pri dronovom útoku, ktorý poškodil aj civilnú infraštruktúru a obytnú budovu.
Najmenej osem osôb utrpelo zranenia aj v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny, ako aj v Chmeľnyckej a Čerkaskej oblasti v strednej časti krajiny.
Vojenská tajná služba ukrajinskej metropoly predtým upozornila, že ruské sily spustili „dlhotrvajúci letecký úder na kritické objekty na Ukrajine“.
