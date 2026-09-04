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Ukrajina: Rusko útočilo na sklad WHO so zdravotníckymi potrebami
V auguste útok zasiahol humanitárny sklad WHO v juhoukrajinskom meste Dnipro.
Autor TASR
Ženeva/Kyjev 4. septembra (TASR) - Jeden z hlavných skladov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s humanitárnymi zdravotníckymi potrebami na Ukrajine bol zasiahnutý počas nočného útoku v Kyjevskej oblasti. WHO to uviedla v piatok, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
„Prístup na miesto zostáva obmedzený z dôvodu silného dymu a obáv o bezpečnosť, pričom prebieha posudzovanie možných škôd a strát tovaru. Personál WHO nebol postihnutý,“ uviedol hovorca WHO Christian Lindmeier.
V auguste útok zasiahol humanitárny sklad WHO v juhoukrajinskom meste Dnipro. Zničená bola polovica tamojších zdravotníckych zásob a vybavenia na pomoc približne 225.000 ľuďom žijúcim v okolí frontovej línie.
Ďalší útok na sklad využívaný WHO bol počas vlny útokov na Kyjev a priľahlé oblasti hlásený v júli, priblížil Lindmeier. „Útoky sú súčasťou širšieho vzorca ovplyvňujúceho humanitárne operácie v krajine. Najmenej 20 útokov v roku 2026 zasiahlo sklady s humanitárnymi zásobami vrátane 15 útokov na sklady so zásobami zdravotníckej humanitárnej pomoci,“ dodal.
„Prístup na miesto zostáva obmedzený z dôvodu silného dymu a obáv o bezpečnosť, pričom prebieha posudzovanie možných škôd a strát tovaru. Personál WHO nebol postihnutý,“ uviedol hovorca WHO Christian Lindmeier.
V auguste útok zasiahol humanitárny sklad WHO v juhoukrajinskom meste Dnipro. Zničená bola polovica tamojších zdravotníckych zásob a vybavenia na pomoc približne 225.000 ľuďom žijúcim v okolí frontovej línie.
Ďalší útok na sklad využívaný WHO bol počas vlny útokov na Kyjev a priľahlé oblasti hlásený v júli, priblížil Lindmeier. „Útoky sú súčasťou širšieho vzorca ovplyvňujúceho humanitárne operácie v krajine. Najmenej 20 útokov v roku 2026 zasiahlo sklady s humanitárnymi zásobami vrátane 15 útokov na sklady so zásobami zdravotníckej humanitárnej pomoci,“ dodal.