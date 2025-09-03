< sekcia Zahraničie
Rusko útočilo na Ukrajine s vyše 500 dronmi a raketami
V Ivanofrankivskej, Chmeľnyckej a Volynskej oblasti na západe Ukrajiny vypukli v dôsledku nočných útokov požiare po zasiahnutí infraštruktúry, obytných budov a garáží.
Autor TASR
Kyjev 3. septembra (TASR) – Rusko v noci na stredu použilo pri rozsiahlych útokoch na Ukrajinu viac než 500 dronov a riadených striel, oznámila ukrajinská armáda. Ich dopad hlásila v 14 lokalitách, informuje TASR podľa agentúry DPA.
Približne 430 dronov a 21 z 24 rakiet odpálených Ruskom zachytila protivzdušná obrana, uviedli ukrajinské vzdušné sily. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil nočné nálety za „ďalší masívny útok“, ktorý podľa neho poškodil desiatky obytných budov v celej krajine.
„To si bezpochyby vyžaduje reakciu sveta,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti. Len vďaka nedostatočnému tlaku, najmä na vojnovú ekonomiku Ruska, táto agresia pokračuje,“ doplnil.
V Kirovohradskej oblasti v strednej časti krajiny utrpelo pri dronovom útoku zranenia najmenej päť ľudí, oznámila regionálna vojenská správa. Zasiahnutá bola podľa nej aj železničná infraštruktúra, čo viedlo k meškaniu viac ako 20 spojov.
V Ivanofrankivskej, Chmeľnyckej a Volynskej oblasti na západe Ukrajiny vypukli v dôsledku nočných útokov požiare po zasiahnutí infraštruktúry, obytných budov a garáží.
Ukrajina v noci tiež vykonala dronové útoky na ciele v Rusku, oznámilo ministerstvo obrany v Moskve, podľa ktorého zachytili približne 105 bezpilotných lietadiel. Detaily o škodách ministerstvo neposkytlo.
Neskôr však uviedlo, že ruskí vojaci obsadili „približne polovicu“ mesta Kupiansk v ukrajinskej Charkovskej oblasti. Zverejnilo zábery z dronu zachytávajúce, ako vojak stojaci na ceste drží ruskú vlajku, informovala agentúra Reuters.
