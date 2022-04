Ukrajina:Rusko v okupovaných oblastiach násilne verbuje ľudí do armády

Kyjev/Londýn 24. apríla (TASR) - Ukrajina obvinila ruskú armádu, že v okupovaných oblastiach na východe krajiny násilne verbuje do svojich radov ukrajinské civilné obyvateľstvo. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA s tým, že toto tvrdenie nie je možné nezávisle overiť.



O plánovanom nábore mladých Ukrajincov v okupovaných častiach Chersonskej a Záporožskej oblasti do ruskej armády informoval v sobotu generálny štáb a vojenská rozviedka ministerstva obrany v Kyjeve.



Okrem mladých ľudí sa podľa nich ruské invázne sily zameriavajú na východe Ukrajiny aj na násilný nábor lekárov. V meste Vovčansk v Charkovskej oblasti bol - ako uviedli - zaznamenaný prípad, keď miestnych zdravotníkov pod hrozbou popravy donútili na fronte ošetrovať zranených ruských vojakov.



Touto problematikou sa v sobotu, v pravidelnom hodnotení vývoja vojny na Ukrajine, zaoberalo aj britské ministerstvo obrany. Podľa neho už Rusko takéto praktiky nútených odvodov brancov v minulosti aplikovalo v okupovaných častiach Donbasu a na anektovanom Kryme.



Britské ministerstvo zatiaľ nepotvrdilo, že k takýmto metódam Rusko pristúpilo aj v Chersonskej a Záporožskej oblasti. Varovalo však, že by to predstavovalo jasné porušenie Ženevských konvencií zaisťujúcich ochranu civilistov vo vojnách.



"Článok 51 Štvrtej ženevskej konvenciu stanovuje, že 'okupačná mocnosť nesmie nútiť chránené osoby (civilistov na okupovaných územiach), aby slúžili v jej ozbrojených alebo pomocných silách' a že "nie je povolený akýkoľvek tlak ani propaganda zameraná na dobrovoľný nábor brancov'," uviedol rezort obrany v Londýne.



Zároveň zdôraznil, že o jednoznačné porušenie Ženevských konvencií by išlo aj v prípade, ak by sa Kremeľ snažil tvrdiť, že osoby z okupovaných oblastí vstúpili do ruskej armády dobrovoľne, alebo v súlade s platnými ruskými zákonmi.