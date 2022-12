Rusko vypálilo na Ukrajinu viac než 100 rakiet

Kyjev 5. decembra (TASR) - Rusko spustilo v pondelok novú vlnu raketových útokov na územie Ukrajiny, oznámili tamojšie úrady. Sirény leteckého poplachu sa ozvali vo viacerých oblastiach vrátane hlavného mesta Kyjev, informuje TASR na základe správy britského denníka The Guardian.



Vystrelenie rakiet potvrdil aj hovorca ukrajinských vzdušných síl Jurij Ihnat. Podrobnosti o prípadných škodách či obetiach neboli bezprostredne známe.



Podľa denníka The Guardian malo ísť o viac než 100 rakiet s plochou dráhou letu vypálených z bombardérov a z mora.



Niektoré z rakiet už dosiahli územie Ukrajiny, pričom čas dopadu Kyjev odhadol na 14.15 h miestneho času (13.15 h SEČ). Mohlo by pritom dôjsť aj k odpáleniu druhej vlny rakiet namierených na Kyjev, a to v priebehu niekoľkých minút, spresňuje britský denník.



"Neignorujte poplach," upozornil šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak.